НБУ очікує прискорення інфляції через бюджетні трати наприкінці року

Фото: Наіональний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Традиційно високий обсяг витрат з держаного бюджету наприкінці року може посилювати інфляційний та девальваційний тиск. Це ж стосується бюджетних витрат наступного року.

Про це йшлося під час засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП), під час якого було рекомендовано залишити облікову ставку на рівні 6%, повідомляє прес-служба НБУ.

Під час дискусії зазначалося, що ухвалений Верховною радою державний бюджет на 2021 рік передбачає продовження досить м’якої фіскальної політики, яка мала б підживлювати економічну активність і водночас зростання цін.

"Втім, реальний фіскальний імпульс залежатиме від виконання досить амбітного плану доходів та наявності джерел фінансування, закладеного в бюджет", - йдеться в повідомленні.

Під час засідання члени КМП приділили особливу увагу впливу пандемії на економічну активність, а також обговорили динаміку споживчих цін упродовж останніх місяців та ймовірний інфляційний розвиток у 2021 році.

Учасники дискусії відзначили подальше зростання рівня невизначеності, пов’язаної з перебігом пандемії COVID-19 та її впливом на економічні процеси. З одного боку, в третьому кварталі економіки України та інших країн відновлювалися навіть швидше, ніж очікувалося. Зростаючі показники роздрібного товарообороту та імпорту свідчили про подальше пожвавлення споживчого попиту. Активні витрати громадян, підтримані збільшенням доходів, подорожчання енергоносіїв, гірший врожай і відображення слабшої гривні на цінах призвели до прискорення інфляції.

Усі присутні члени КМП висловилися за збереження облікової ставки на рівні 6%. Учасники дискусії зауважили, що таке рішення є оптимальним у поточних умовах. Більшість із них не розглядали інших варіантів, окрім збереження ставки.

"З огляду на посилення рівня невизначеності, відчутне прискорення інфляції та погіршення очікувань зниження облікової ставки могло б надати хибний сигнал учасникам ринку і, ймовірно, не мало б позитивного впливу на динаміку ринкових ставок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 11 грудня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у листопаді 2020 року порівняно жовтнем зросли на 1,3%. З початку року інфляція склала 4,1%. У річному вимірі (до листопада 2019 року) інфляція прискорилася до 3,8%.