НБУ продовжить час роботи Системи електронних платежів

Національний банк України (НБУ) оприлюднив для громадського обговорення проект змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, з квітня 2020 року планується перехід Системи електронних платежів Національного банку (СЕП) на розширений регламент роботи.

Розширений регламент роботи СЕП передбачатиме доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень (23/7) з урахуванням технологічної перерви в одну годину під час переходу на новий банківський день.

"Робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу СЕП на цілодобовий режим роботи", - йдеться в повідомленні НБУ.

Для реалізації цілодобової роботи СЕП Національний банк планує модернізувати деякі технологічні питання роботи системи. Зокрема, технологію включення/виключення учасників СЕП, а також встановлення лімітів для виконання примусового/безспірного списання та арешту коштів.

Нагадаємо, у вересні Національний банк України (НБУ) затвердив Концепцію розширеного регламенту роботи Системи електронних платежів НБУ, згідно з якою система буде працювати у цілодобовому режимі.

У серпні 2018 року у Національному банку України назвали пріоритети в осучасненні Системи електронних платежів (СЕП). Наразі через СЕП здійснюється 97% міжбанківських переказів у національній валюті в межах України, тоді як через кореспондентські рахунки, що відкриті банками в інших банках - 3% таких переказів.