НБУ продал из резервов самый большой объем долларов в истории

Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.

Однако за 2024 года Украина получила 41,7 млрд долларов международной помощи. В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны меньше, чем помощь Киеву.

Курс доллара в 2024 году

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

НБУ проводил активную девальвацию до конца июля, а затем держал курс доллара относительно стабильным в течение четырех месяцев. Однако в конце ноября доллар пошел вверх. За декабрь курс вырос на 1,1% - с 41,59 грн/доллар до 42,02 грн/доллар. Всего за 2024 год курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 грн/доллар.

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За год курс вырос на 3,50 гривны до 42,50 грн/доллар.