НБУ продасть на аукціоні нерозрізані банкноти дрібних номіналів

На аукціон виставлять банкноти номіналом від 1 до 10 грн

Национальный банк Украины объявил о проведении электронного биржевого аукциона по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, электронный аукцион № Е-17 будет проведен 21 марта 2019 года в 11-00 Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ".

Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа, добавили в пресс-службе НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, денежный ряд, который в прошлом году презентовал НБУ, предусматривает введение в оборот монет номиналом 5 и 10 грн. В то же время, по его словам, в 2019 году монета номиналом 10 грн точно не будет выпускаться, а 5 грн - еще под вопросом.

Напомним, решение о введении в обращение монет номиналом 1, 2, а также 5 и 10 гривен были представлены Нацбанком в марте 2018 года.