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НБУ продасть на аукціоні нерозрізані банкноти дрібних номіналів

Новини » Економіка    25.02.2019 - 15:30
НБУ продасть на аукціоні нерозрізані банкноти дрібних номіналів
Фото:10 грнивень (прес-служба НБУ)

На аукціон виставлять банкноти номіналом від 1 до 10 грн

Національний банк України оголосив про проведення електронного біржового аукціону з продажу нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, електронний аукціон № Е-17 буде проведено 21 березня 2019 року об 11-00 Універсальною товарною біржою "Контрактовий дім УМВБ".

Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу, додали в прес-службі НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, грошовий ряд, який у минулому році презентував НБУ, передбачає введення в обіг монет номіналом 5 і 10 грн. У той же час, за його словами, у 2019 році монета номіналом 10 грн точно не буде випускатися, а 5 грн - ще під питанням.

Нагадаємо, рішення про введення в обіг монет номіналом 1, 2, а також 5 і 10 гривень було презентовано Нацбанком у березні 2018 року.

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