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НБУ продасть на аукціоні 200 млн доларів для підтримки гривні

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Центробанк використовував ще один інструмент для стабілізації ситуації

Національний банк України у четвер, 12 березня, оголосив аукціон з продажу валюти на міжбанківському валютному ринку. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, на продаж виставлено 200 млн доларів.

Нагадаємо, 11 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 25,84 гривень за долар, курс купівлі до 25,82 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 29,11 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк України минулого тижня відновив продаж валюти з резервів. НБУ протягом тижня 2-6 березня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 150,00 млн доларів і продав на 307,20 млн доларів.

Різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу.

Національний банк 10 березня вийшов з інтервенцією по продажу валюти і продав 270 млн доларів для стримування різкого зростання курсу долара. НБУ 11 березня продав на міжбанківському валютному ринку 350 млн доларів, оскільки попит на валюту продовжує значно перевищувати пропозицію.

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