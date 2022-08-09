НБУ визнав ще один банк неплатоспроможним: названа причина

Банк "Січ" був визнаний неплатоспроможним у зв'язку з невиконанням зобов'язань перед НБУ за кредитами рефінансування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
За інформацією відомства, банк "Січ" не зміг у терміни виконати свої зобов'язання перед НБУ через брак коштів. Таким чином виникла підстава для внесення фінансової установи до категорії неплатоспроможних.
У НБУ стверджують, що також причинами рішення по банку "Січ" стали неякісна система корпоративного управління, неефективна бізнес-модель і здійснення ризикованих операцій. Всі перераховані вище характеристики підтверджуються збитковою діяльністю установи.
У Нацбанку додають, що кожен Клієнт Банку "Січ" отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу. Можлива сума виплат вкладникам на 1 липня 2022 року становить 1 229,7 млн грн.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Мегабанк".
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