Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Нацбанк представив Стратегію свого розвитку до 2020 року

НовиниФінанси    16.03.2018 - 11:39
Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/Press office NBU)
Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/Press office NBU)

Стратегія НБУ передбачає відповідність стандартам ЄС банківського нагляду

У Національному банку України (НБУ) представили нову Стратегію розвитку головного банку країни до 2020 року. Подання відкрив новий глава Нацбанку Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні ми представляємо Стратегію Національного банку - дорожню карту, якої будемо рухатися до мети в найближчі роки. Ми вважаємо, що прозорість нашої Стратегії - це запорука розуміння нашої діяльності і встановлення суспільної довіри до неї", - йдеться в документі.

"Для нас - це перехід до нової системи роботи Нацбанку", - заявив глава відомства на початку вистави.

При цьому у Стратегії наголошується, що досягнутими цілі НБУ будуть вважатися, при наступних умовах:

  • Цінової стабільності досягнуто.
  • Банківський нагляд оновлений, відповідає стандартам ЄС і повноцінно працює.
  • Кредитування відновлено, його рівень підтримує економічне зростання без ризику для
  • фінансової стабільності.
  • Регулювання небанківського фінансового сектора відбувається за нової, ефективної моделі.
  • Антикризові валютні обмеження скасовані без загроз для фінансової стабільності.
  • Відкритий шлях для запровадження вільного руху капіталу.
  • Зростає залучення населення до використання фінансових послуг.

Крім цього, в ході представлення Стратегії буде презентована бета-версія нового сайту Нацбанку і оновлений логотип.

Нагадаємо, у четвер, 15 березня, президент України Петро Порошенко представив нового керівника НБУ Якова Смолія, за призначення якого проголосувало 247 депутатів Верховної ради.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
МВФ вітає призначення Смолія главою НБУ Яків Смолій: біографія нового глави НБУ
Теги: Національний банк України, Яків Смолій
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top