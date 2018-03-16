Нацбанк представив Стратегію свого розвитку до 2020 року

Стратегія НБУ передбачає відповідність стандартам ЄС банківського нагляду
У Національному банку України (НБУ) представили нову Стратегію розвитку головного банку країни до 2020 року. Подання відкрив новий глава Нацбанку Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.
"Сьогодні ми представляємо Стратегію Національного банку - дорожню карту, якої будемо рухатися до мети в найближчі роки. Ми вважаємо, що прозорість нашої Стратегії - це запорука розуміння нашої діяльності і встановлення суспільної довіри до неї", - йдеться в документі.
"Для нас - це перехід до нової системи роботи Нацбанку", - заявив глава відомства на початку вистави.
При цьому у Стратегії наголошується, що досягнутими цілі НБУ будуть вважатися, при наступних умовах:
Крім цього, в ході представлення Стратегії буде презентована бета-версія нового сайту Нацбанку і оновлений логотип.
Нагадаємо, у четвер, 15 березня, президент України Петро Порошенко представив нового керівника НБУ Якова Смолія, за призначення якого проголосувало 247 депутатів Верховної ради.