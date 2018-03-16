Нацбанк представив Стратегію свого розвитку до 2020 року

У Національному банку України (НБУ) представили нову Стратегію розвитку головного банку країни до 2020 року. Подання відкрив новий глава Нацбанку Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні ми представляємо Стратегію Національного банку - дорожню карту, якої будемо рухатися до мети в найближчі роки. Ми вважаємо, що прозорість нашої Стратегії - це запорука розуміння нашої діяльності і встановлення суспільної довіри до неї", - йдеться в документі.

"Для нас - це перехід до нової системи роботи Нацбанку", - заявив глава відомства на початку вистави.

При цьому у Стратегії наголошується, що досягнутими цілі НБУ будуть вважатися, при наступних умовах:

Цінової стабільності досягнуто.

Банківський нагляд оновлений, відповідає стандартам ЄС і повноцінно працює.

Кредитування відновлено, його рівень підтримує економічне зростання без ризику для

фінансової стабільності.

Регулювання небанківського фінансового сектора відбувається за нової, ефективної моделі.

Антикризові валютні обмеження скасовані без загроз для фінансової стабільності.

Відкритий шлях для запровадження вільного руху капіталу.

Зростає залучення населення до використання фінансових послуг.

Крім цього, в ході представлення Стратегії буде презентована бета-версія нового сайту Нацбанку і оновлений логотип.

Нагадаємо, у четвер, 15 березня, президент України Петро Порошенко представив нового керівника НБУ Якова Смолія, за призначення якого проголосувало 247 депутатів Верховної ради.