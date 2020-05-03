НБУ попередив про більш значні втрати доходів держбюджету

Національний банк (НБУ) прогнозує більш значне падіння доходів державного бюджету, ніж це передбачено змінами, які були внесені до закону про держбюджет у квітні 2020 року. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ.

Як зазначається в огляді, у законі доходи держбюджету були передбачувано зменшені за рахунок податкових надходжень (на 145 млрд грн, або на 15,7% порівняно з попереднім законом) через зниження номінального ВВП, обсягів імпорту товарів, перегляду в бік зниження припущень стосовно ціни природного газу, як на зовнішніх, так і на внутрішньому ринках (що впливає на формування планів з надходжень рентної плати).

"Водночас, за оцінкою НБУ, втрати доходів можуть виявитися дещо більшими, зокрема з огляду на нижчі прогнози НБУ щодо інфляції та обсягів імпорту товарів", - йдеться у звіті НБУ.

У НБУ нагадують, що видатки держбюджету збільшено на 82,4 млрд грн насамперед через створення Фонду боротьби з поширення COVID-19 (на загальну суму 64,7 млрд грн) та розширення програм соціальної допомоги для пом'якшення впливу кризових явищ для вразливих верств населення та підтримку підприємництва. Зокрема передбачено доплати до заробітної плати медпрацівникам, надання грошової підтримки особам похилого віку, компенсації з часткового безробіття.

Компенсатором значних податкових втрат стали більші перерахування частини чистого прибутку та дивідендів державними підприємствами (надходження збільшено на 26,7 млрд грн), а також НБУ (на 2 млрд грн).

Водночас порівняно з попереднім законом за значною частиною інших напрямів видатки скорочено. Зокрема, ураховуючи зниження вартості природного газу та пов’язаних із нею тарифів на опалювання і гарячу воду, зменшено видатки на надання пільг та субсидій населенню на оплату послуг ЖКГ. Також зменшено видатки на освіту, культуру, низку регіональних програм.

У результаті зазначених змін дефіцит державного бюджету збільшено до 298,4 млрд грн (або 7,5% ВВП), йдеться в огляді НБУ.

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня прийняла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Дефіцит держбюджету збільшено з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

За оцінками НБУ, суттєве збільшення дефіциту державного бюджету на 2020 рік не створить загроз для макрофінансової стабільності, а навпаки сприятиме підтримці економіки за умови повернення до виваженої фіскальної політики в наступні роки.