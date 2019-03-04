НБУ попередив банки про схему відмивання політиками брудних коштів

Схема з ОВДП використовується публічними діячами та пов'язаними з ними особами
Национальный банк рекомендовал банкам уделять больше внимания мониторингу финансовых операций клиентов с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в иностранной валюте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отмечается в письме НБУ, характер таких операций может свидетельствовать о легализации "грязных" средств. Речь идет о так называемых циклических операциях, особенностью проведения которых является покупка юридическими лицами по более высокой цене и продажа по более низко (т.е. с убытком) ОВГЗ с одинаковым ISIN-кодом в течение короткого промежутка времени, в частности одного рабочего дня.
Указанная схема может реализовываться через финансовых посредников на фондовом рынке и происходить в несколько этапов:
"Такая схема получения инвестиционного дохода используется клиентами банков, в частности, украинскими публичными деятелями, близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации во время декларирования", - говорится в сообщении НБУ.
Как сообщало РБК-Украина, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) выявило нарушения в декларациях о доходах абсолютного большинства кандидатов в президенты Украины.
Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с отмыванием на украинских фондовых биржах доходов, полученных нелегальным путем. По версии СБУ, в 2017-2018 годах сотрудники бирж совместно с торговцами ценными бумагами организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. По схеме торговцы проводили сомнительные финансовые операции покупки-продажи ОВГЗ. Общая сумма легализованных средств составляет более 100 млн гривен.