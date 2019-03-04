НБУ попередив банки про схему відмивання політиками брудних коштів

Схема з ОВДП використовується публічними діячами та пов'язаними з ними особами

Национальный банк рекомендовал банкам уделять больше внимания мониторингу финансовых операций клиентов с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в иностранной валюте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается в письме НБУ, характер таких операций может свидетельствовать о легализации "грязных" средств. Речь идет о так называемых циклических операциях, особенностью проведения которых является покупка юридическими лицами по более высокой цене и продажа по более низко (т.е. с убытком) ОВГЗ с одинаковым ISIN-кодом в течение короткого промежутка времени, в частности одного рабочего дня.

Указанная схема может реализовываться через финансовых посредников на фондовом рынке и происходить в несколько этапов:

на первом этапе брокер, действуя от своего имени за счет и по заказу юридического лица, покупает у банка пакет ОВГЗ, далее он продает, а другой брокер покупает указанный пакет ОВГЗ по цене ниже приобретения (но в пределах рыночных цен), действуя за счет и по заказу физического лица;

этот же пакет ОВГЗ вновь по большей цене выкупает первый брокер, который действует от своего имени, но за счет и по заказу юридического лица, в дальнейшем он снова перепродает пакет ОВГЗ в пользу физического лица по более низкой цене, а физическое лицо осуществляет его дальнейшую продажу банка по более привлекательной цене;

в результате таких циклических операций физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица - инвестиционный убыток в таком же размере

"Такая схема получения инвестиционного дохода используется клиентами банков, в частности, украинскими публичными деятелями, близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации во время декларирования", - говорится в сообщении НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) выявило нарушения в декларациях о доходах абсолютного большинства кандидатов в президенты Украины.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с отмыванием на украинских фондовых биржах доходов, полученных нелегальным путем. По версии СБУ, в 2017-2018 годах сотрудники бирж совместно с торговцами ценными бумагами организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. По схеме торговцы проводили сомнительные финансовые операции покупки-продажи ОВГЗ. Общая сумма легализованных средств составляет более 100 млн гривен.