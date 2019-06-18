НБУ надав суду в Швейцарії аргументи в процесі проти Коломойського

Національний банк надав суду першої інстанції Республіки і Кантона Женеви (Швейцарія) свої аргументи щодо клопотання екс-акціонера "ПриватБанку" Ігоря Коломойського про зупинення судового провадження. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, клопотання Коломойського ґрунтувалося на рішенні Печерського суду від 20 квітня, який розірвав сім договорів поруки, на п’ять з яких НБУ посилався у своїй позовній заяві проти Коломойського, поданій у Швейцарії.

Національний банк зауважує, що попри те, що рішення Печерського районного суду м. Києва було проголошено майже два місяці тому 20 квітня 2019 року, суддя В'ячеслав Підпалий досі не склав повний текст рішення у справі.

"Відповідно до законодавства України складання повного рішення суду може бути відкладено на строк не більше як 10 днів із дня закінчення розгляду. Національний банк уже тричі подавав до канцелярії суду клопотання про видачу повного тексту, проте жодної відповіді щодо цього не надходило. У зв'язку з цим 12 червня 2019 року на дії судді була подана дисциплінарна скарга до Вищої ради правосуддя", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, НБУ в грудні 2018 року звернувся до Першої інстанції суду Республіки та Кантона Женеви за місцем проживання Ігоря Коломойського з метою стягнення заборгованості як з фінансового поручителя перед НБУ. Коломойський залишається боржником перед НБУ на суму 9,2 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, 20 квітня суддя Печерського райсуду міста Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договори особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку".