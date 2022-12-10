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НБУ объяснил замедление инфляции в Украине временными факторами

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Украина, Суббота 10 декабря 2022 11:01
НБУ объяснил замедление инфляции в Украине временными факторами Фото: временные факторы замедлили инфляцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Инфляция в Украине в ноябре (26,5% г/г) осталась практически на уровне октября, отражая эффекты от расширения предложения продуктов питания, в том числе предположительно под действием временных факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (декабрь 2022 года).

Как отметили в НБУ, замедление инфляции произошло на фоне дефицита электроэнергии, деоккупации территорий, слабого потребительского спроса, приближения наличного курса гривны к официальному и стабилизации инфляционных ожиданий.

НБУ объяснил замедление инфляции в Украине временными факторами

"В то же время инфляция оставалась высокой из-за последствий полномасштабной войны России против Украины, среди которых нарушение цепей поставок, разрушение производств, сокращение предложения товаров и услуг, увеличение производственных затрат бизнеса, дефицит электроэнергии", - говорится в обзоре.

НБУ объяснил замедление инфляции в Украине временными факторами

В НБУ сообщили, что цены на продукты питания замедлили рост под влиянием расширения предложения овощей борщового набора, фруктов и круп. Дополнительный эффект также имел слабый потребительский спрос, в том числе вследствие отключений электроэнергии, стабилизация наличного курса гривны и инфляционных ожиданий, а также дальнейшая деоккупация территорий, в частности Херсонской области.

"Это перевесило влияние от роста производственных затрат, в частности, вследствие обстрелов энергетической инфраструктуры", - говорится в обзоре.

Напомним, что потребительские цены в Украине в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 26,5%. Годовая инфляция несколько замедлилась, поскольку в октябре она составила 26,6%.

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