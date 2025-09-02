НБУ пояснил падение курса доллара к гривне за последние недели

Гибкость обменного курса гривны не означает ее неизбежной девальвации. В условиях последних недель курс гривны даже имел тенденцию к укреплению по отношению к доллару.
Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".
"Очень важный месседж, который я хотел бы донести, - гибкость обменного курса и его возможность играть роль амортизатора различных шоков для экономики не связана именно с девальвацией. То есть гибкость не равна девальвации. Когда мы говорим о гибкости, мы говорим о возможности обменного курса двигаться в обе стороны", - пояснил Николайчук.
Он добавил, что во время укрепления ситуации на валютном рынке гривна также может усиливать свои позиции относительно доллара.
По словам заместителя главы НБУ, важно оценивать курс гривны не только к доллару США, но и к корзине валют основных торговых партнеров.
В частности, он обратил внимание на ослабление доллара относительно евро и ряда других валют на глобальных рынках, что влияло и на украинский валютный рынок.
"Наша валютно-курсовая политика является частью общего монетарного инструментария, нацеленного на выполнение нашего мандата - приведение инфляции к цели 5% для достижения ценовой стабильности", - отметил он.
Николайчук отметил, что в условиях войны валютный рынок остается специфическим, ведь НБУ одновременно продает валюту для удовлетворения спроса и пополняет международные резервы за счет поступлений международной помощи.
Чиновник подчеркнул, что спекуляции о необходимости девальвации гривны для финансирования бюджета или выравнивания торгового баланса не соответствуют позиции Национального банка.
"Результаты наших действий свидетельствуют о том, что мы выполняем то, что декларируем. Мы продолжаем придерживаться принципа - говори, что делаешь, и делай, что говоришь", - подчеркнул Николайчук.
Он также уточнил, что валютные интервенции НБУ состоят как из операций для удовлетворения чистого спроса на рынке, так и из отдельных интервенций для нужд оборонного сектора. Последние могут быть неритмичными и влиять на общую статистику.
"Общий показатель наших валютных интервенций не совсем индикативный относительно фундаментального спроса на валюту", - пояснил Николайчук.
Напомним, в августе 2025 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,7 млрд долларов, что 21,5% меньше, чем в июле.
В августе официальный курс доллара упал на 50 копеек до 41,26 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).