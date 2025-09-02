НБУ пояснил падение курса доллара к гривне за последние недели

Гибкость курса как амортизатор

"Очень важный месседж, который я хотел бы донести, - гибкость обменного курса и его возможность играть роль амортизатора различных шоков для экономики не связана именно с девальвацией. То есть гибкость не равна девальвации. Когда мы говорим о гибкости, мы говорим о возможности обменного курса двигаться в обе стороны", - пояснил Николайчук.

Он добавил, что во время укрепления ситуации на валютном рынке гривна также может усиливать свои позиции относительно доллара.

Роль глобальных рынков и евро

По словам заместителя главы НБУ, важно оценивать курс гривны не только к доллару США, но и к корзине валют основных торговых партнеров.

В частности, он обратил внимание на ослабление доллара относительно евро и ряда других валют на глобальных рынках, что влияло и на украинский валютный рынок.

Монетарная политика и инфляционные цели

"Наша валютно-курсовая политика является частью общего монетарного инструментария, нацеленного на выполнение нашего мандата - приведение инфляции к цели 5% для достижения ценовой стабильности", - отметил он.

Николайчук отметил, что в условиях войны валютный рынок остается специфическим, ведь НБУ одновременно продает валюту для удовлетворения спроса и пополняет международные резервы за счет поступлений международной помощи.

Девальвация не является инструментом

Чиновник подчеркнул, что спекуляции о необходимости девальвации гривны для финансирования бюджета или выравнивания торгового баланса не соответствуют позиции Национального банка.

"Результаты наших действий свидетельствуют о том, что мы выполняем то, что декларируем. Мы продолжаем придерживаться принципа - говори, что делаешь, и делай, что говоришь", - подчеркнул Николайчук.

Валютные интервенции и оборонный сектор

Он также уточнил, что валютные интервенции НБУ состоят как из операций для удовлетворения чистого спроса на рынке, так и из отдельных интервенций для нужд оборонного сектора. Последние могут быть неритмичными и влиять на общую статистику.

"Общий показатель наших валютных интервенций не совсем индикативный относительно фундаментального спроса на валюту", - пояснил Николайчук.