Інфляція перевищила прогноз НБУ

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

На стрибок інфляції вплинули тимчасові фактори з боку пропозиції

Фактичний показник інфляції у квітні дещо перевищив траєкторію прогнозу Національного банку за квітень 2019 року. Про це йдеться в коментарі НБУ.

Як зазначили в НБУ, зростання інфляції був зумовлений дією тимчасових факторів, зокрема перебоями поставок нафтопродуктів з Білорусі і анонсованими РФ обмеженнями на експорт енергетичних товарів в Україну, а також виникненням ажіотажного попиту на окремі сирі продукти харчування внаслідок їх обмеженої пропозиції.

Натомість базова інфляція знизилася відчутніше за прогноз, зокрема, під впливом жорсткої монетарної політики Національного банку, наголосили в НБУ.

"Поточна динаміка споживчої інфляції та її складових відображає тимчасове посилення впливу факторів пропозиції, які зумовили дещо вищі темпи зростання цін на сирі продукти харчування, а також паливо", - йдеться в документі.

За оцінками НБУ, дія цих факторів вичерпається у найближчі місяці. Отже, інфляція продовжуватиме знижуватися відповідно до прогнозу Національного банку і наближатиметься до цілі 5% +/- 1 в.п., якої досягне у 2020 році.

Яку повідомляло РБК-Україна, базова інфляція в Україні у квітні 2019 року склала на 0,4%. За даними Держстату, з початку року базова інфляція склала 2,1%. У річному вимірі (до квітня 2018 роки) базова інфляція сповільнилася до 7,4%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у квітні 2019 року порівняно з березнем зросли на 1,0%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до квітня 2018 року) інфляція прискорилася до 8,8%.