ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Інфляція перевищила прогноз НБУ

Новини » Фінанси    10.05.2019 - 16:36
Інфляція перевищила прогноз НБУ
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

На стрибок інфляції вплинули тимчасові фактори з боку пропозиції

Фактичний показник інфляції у квітні дещо перевищив траєкторію прогнозу Національного банку за квітень 2019 року. Про це йдеться в коментарі НБУ.

Як зазначили в НБУ, зростання інфляції був зумовлений дією тимчасових факторів, зокрема перебоями поставок нафтопродуктів з Білорусі і анонсованими РФ обмеженнями на експорт енергетичних товарів в Україну, а також виникненням ажіотажного попиту на окремі сирі продукти харчування внаслідок їх обмеженої пропозиції.

Натомість базова інфляція знизилася відчутніше за прогноз, зокрема, під впливом жорсткої монетарної політики Національного банку, наголосили в НБУ.

"Поточна динаміка споживчої інфляції та її складових відображає тимчасове посилення впливу факторів пропозиції, які зумовили дещо вищі темпи зростання цін на сирі продукти харчування, а також паливо", - йдеться в документі.

За оцінками НБУ, дія цих факторів вичерпається у найближчі місяці. Отже, інфляція продовжуватиме знижуватися відповідно до прогнозу Національного банку і наближатиметься до цілі 5% +/- 1 в.п., якої досягне у 2020 році.

Яку повідомляло РБК-Україна, базова інфляція в Україні у квітні 2019 року склала на 0,4%. За даними Держстату, з початку року базова інфляція склала 2,1%. У річному вимірі (до квітня 2018 роки) базова інфляція сповільнилася до 7,4%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у квітні 2019 року порівняно з березнем зросли на 1,0%. За даними Держстату, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%. При цьому в річному вимірі (до квітня 2018 року) інфляція прискорилася до 8,8%.

НБУ попередив про ризики надмірних курсових коливань для економіки НБУ оприлюднив Індекс фінансового стресу за останні десять років
Новини України інфляціяНаціональний банк Українипрогноз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся