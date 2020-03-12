Глава НБУ назвав причину зростання курсу долара

На світових ринках підсилилася турбулентність з-за коронавіруса

Український валютний ринок реагує на ситуацію з невизначеністю з поширенням коронавірусу у світі. Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, на сьогодні спостерігається турбулентність на фінансових і товарних ринках, погіршення настроїв.

За його словами, це спровокувало істотне зростання попиту на іноземну валюту її пропозицію, починаючи з минулого тижня.

"Для згладжування значних курсових коливань Національний банк зберігає активну присутність на міжбанківському валютному ринку з минулого тижня", - повідомив він.

За його словами, тільки на цьому тижні чистий продаж валюти НБУ досяг 700 млн доларів.

"І ми готові при необхідності продовжити валютні інтервенції. Незважаючи на те, що напружена ситуація на валютному ринку обумовлена виключно психологічним чинником, що це створює ризик погіршення інфляційних очікувань і, отже, може позначитися на споживчих цінах в майбутньому", - додав глава НБУ.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії з-за епідемії коронавіруса.

Національний банк 10 березня вийшов з інтервенцією по продаж валюти і продав 270 млн доларів для стримування різкого зростання курсу долара. НБУ 11 березня продав на міжбанківському валютному ринку 350 млн доларів, оскільки попит на валюту продовжує значно перевищувати пропозицію.

Крім того, Національний банк України на аукціоні з продажу валюти 12 березня продав 75,90 млн доларів за курсом 25,813 гривень за долар.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликаний поширенням коронавірусу у світі.