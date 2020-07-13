У НБУ пояснили падіння ставок за валютними депозитами

Українські банки різко знизили ставки за депозитами у валюті, оскільки не мають можливості вигідно розміщувати ці кошти. Надалі ставки можуть впасти нижче нуля.

Про це заявила в.о. голови НБУ Катерина Рожкова, в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Очевидно, що кредитувати у валюті можна тільки тих, у кого є валютна виручка. Виходить, валютні депозити є, розміщувати їх ніде", - сказала вона.

За її словами, у банків є можливість вкладатися у валютні ОВДП, в папери за межами України класу "ААА", але там дуже низькі дохідності.

"Гроші лежать на коррахунках в іноземних банках, оскільки по євро там взагалі від'ємна дохідність", - зазначила Рожкова.

При цьому вона зазначила, що деякі банки сьогодні вже вводять комісію для рахунків в інвалюті.

"Вони не просто не платять відсотки, вони кажуть людям: "Ви нам платіть". Така тенденція сьогодні в усьому світі", - додала в.о. голови НБУ.

За її словами, НБУ просить банки обережно пояснювати клієнтам, що епоха високих ставок залишилася в минулому.

"Людям потрібно ментально з цим змиритися, що ставки не можуть і не будуть 25%. Сьогодні при інфляції близько 2% і нашої ставки 6% ставка за депозитом 8% - це вже добре. Ми до цього йдемо", - зазначила Рожкова.

Нагадаємо, за даними НБУ, ставки по нових депозитах для населення у валюті за червень 2020 року знизилися з 1,9% до 1,7%.

Раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, заявила, що кредитні ставки банків можуть впасти до історичного мінімуму в кінці 2020 року, але для цього необхідно зберегти макроекономічну стабільність.