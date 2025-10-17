В НБУ пояснили, когда в Украине может появиться собственная цифровая валюта

Национальный банк Украины готовится к пилотному проекту по выпуску цифровой валюты - е-гривны, но окончательного решения о ее введении еще нет.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Шабан отметил, что регулятор, как и большинство центробанков мира, продолжает изучать целесообразность внедрения собственной цифровой валюты.
"Как и большинство центральных банков в мире, работаем над темой, при этом решение еще не принято, это еще открытый вопрос. Сейчас мы готовимся к пилотному проекту по выпуску е-гривны, в котором будут реальные пользователи, поставщики услуг и торговцы", - пояснил он.
По словам Шабана, проведение пилота является дорогостоящим процессом, поэтому в условиях войны возникает вопрос, этично ли тратить ресурсы на такой проект. "Мы движемся, но не могу сказать, что 2027 год станет годом внедрения е-гривны", - добавил замглавы НБУ.
Кроме цифровой гривны, Нацбанк продолжает постепенную имплементацию европейского законодательства в финансовой сфере.
Текущая оценка эквивалентности украинского банковского законодательства к стандартам ЕС составляет 77%. Следующим шагом станет получение официальной оценки от Еврокомиссии, что позволит активнее кредитовать украинские дочерние структуры европейских банков, рассказал Шабан.
НБУ также работает над повышением цифровой операционной устойчивости финансового сектора и готовится к внедрению Регламента ЕС DORA в 2027 году.
Это означает, что украинские банки и финансовые учреждения должны развивать киберзащиту по европейским требованиям. Одним из главных приоритетов регулятор называет уменьшение зависимости от третьих сторон и поставщиков критических ИТ-услуг, сообщил Шабан.
Ранее глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина рассказал, что у НБУ есть понимание потенциальной модели архитектуры е-гривны и сейчас идет подготовка к пилотному проекту.
В НБУ уверяют, что наличные деньги не исчезнут из обращения в случае введения электронных денег. НБУ даже не рассматривает отказ от наличных средств.