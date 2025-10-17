В НБУ пояснили, когда в Украине может появиться собственная цифровая валюта

Пилот с реальными пользователями

Шабан отметил, что регулятор, как и большинство центробанков мира, продолжает изучать целесообразность внедрения собственной цифровой валюты.

"Как и большинство центральных банков в мире, работаем над темой, при этом решение еще не принято, это еще открытый вопрос. Сейчас мы готовимся к пилотному проекту по выпуску е-гривны, в котором будут реальные пользователи, поставщики услуг и торговцы", - пояснил он.

По словам Шабана, проведение пилота является дорогостоящим процессом, поэтому в условиях войны возникает вопрос, этично ли тратить ресурсы на такой проект. "Мы движемся, но не могу сказать, что 2027 год станет годом внедрения е-гривны", - добавил замглавы НБУ.

Гармонизация с нормами ЕС

Кроме цифровой гривны, Нацбанк продолжает постепенную имплементацию европейского законодательства в финансовой сфере.

Текущая оценка эквивалентности украинского банковского законодательства к стандартам ЕС составляет 77%. Следующим шагом станет получение официальной оценки от Еврокомиссии, что позволит активнее кредитовать украинские дочерние структуры европейских банков, рассказал Шабан.

Усиление киберустойчивости финансовой системы

НБУ также работает над повышением цифровой операционной устойчивости финансового сектора и готовится к внедрению Регламента ЕС DORA в 2027 году.

Это означает, что украинские банки и финансовые учреждения должны развивать киберзащиту по европейским требованиям. Одним из главных приоритетов регулятор называет уменьшение зависимости от третьих сторон и поставщиков критических ИТ-услуг, сообщил Шабан.