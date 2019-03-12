НБУ пояснив уповільнення інфляції

Динаміка інфляції відповідає очікуванням НБУ

Фактический показатель инфляции в феврале 2019 года практически соответствовал траектории прогноза Национального банка. Об этом говорится в комментарии НБУ.

Какая отметили в НБУ, потребительская инфляция в феврале 2019 года в годовом измерении замедлилась до 8,8% с 9,2% в январе. В месячном измерении цены выросли на 0,5%. Базовая инфляция в годовом выражении в феврале замедлилась до 7,8% с 8,3% в январе.

"Базовая инфляция замедлилась несколько быстрее, чем ожидалось, благодаря существенному укреплению обменного курса гривны. Это компенсировало более высокие темпы роста цен на продукты питания, вызванные преимущественно временными факторами", - говорится в комментарии.

В НБУ отмечают, что замедлился рост цен на непродовольственные товары (до 2,8% г/г). Это происходило прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривны, что сказалось на ценах импортируемых товаров.

Как отмечается в сообщении, темпы роста цен на услуги снизились до 14,1% г/г. Годовые темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки снизились до 9,2% г/г. Рост цен на сырые продукты питания в феврале ускорился до 4,6% г/г. Темпы роста административно регулируемых цен остались неизменными (18,7% г/г). Цены на топливо продолжали снижаться (на 5,9% г/г) благодаря падению мировых цен на нефть в предыдущие месяцы и укреплению курса гривны.

"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, что соответствует прогнозу Национального банка, опубликованному в "Инфляционном отчете" (январь 2019 года)", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в сравнении с январем выросли на 0,5%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 1,5%. В годовом измерении (к февралю 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

Напомним, по данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 62% респондентов назвали высокую инфляцию среди главных проблем, 28% - систему здравоохранения, 26% - социальную защиту бедных, 26% - безработицу, 23% - падение курса гривны, 20% - военные действия на Донбассе.