НБУ пояснив прискорення темпів інфляції в січні

Динаміка споживчих відповідає прогнозам НБУ і свідчить про послаблення інфляційного тиску

Фактический показатель инфляции в январе 2019 года (1,0% в месячном измерении и 9,2% в годовом) практически соответствовал траектории прогноза НБУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Национального банка по уровню инфляции в январе 2019 года.

Как отметили в НБУ, в январе снизились темпы роста цен на услуги (до 14,2% г/г). Цены на непродовольственные товары также продолжили замедляться (до 3,4% г/г) прежде всего благодаря укреплению обменного курса гривны. Темпы роста административно регулируемых цен ожидаемо увеличились (до 18,7% г/г). В январе повысились тарифы на отопление, снабжение горячей и холодной водой, канализацию, телефонные услуги, увеличились акцизы на табачные изделия.

"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует об ослаблении инфляционного давления, что соответствует прогнозу Национального банка, опубликованному в "Инфляционном отчете" (январь 2019 года). Национальный банк ожидает, что жесткая монетарная политика и в дальнейшем будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в пределы целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. в среднесрочной перспективе", - говорится в комментарии.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года выросли на 1,0%. По данным Государственной службы статистики, в годовом измерении (к январю 2018 года) цены в Украине выросли на 9,2%.

Напомним, Национальный банк Украины 31 января сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых. Как отмечается в обосновании решения, сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции к цели в 5% в 2020 году.