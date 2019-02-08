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Інфляція в січні прискорилася через підвищення тарифів і подорожчання продуктів

Новини » Економіка    08.02.2019 - 16:50
Інфляція в січні прискорилася через підвищення тарифів і подорожчання продуктів
Фото: Ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тарифи на гарячу воду і опалення зросли на 11%

Споживчі ціни в Україні в січні 2019 року порівняно з груднем 2018 року зросли на 1,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, у річному вимірі (до січня 2018 року) ціни в Україні зросли на 9,2%.

Інфляція в січні прискорилася через підвищення тарифів і подорожчання продуктів

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, що в грудні 2018 року місячна інфляція становила 0,8%, річна - 9,8%.

Продукти в Україні за січень 2019 року подорожчали на 2,2%. Овочі подорожчали на 16,6%, фрукти - на 4,7%, яйця подешевшали на 0,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, одяг і взуття - знизилися на 4,6%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 2,6%, у тому числі гаряча вода, опалення - на 11,0%.

Предмети домашнього вжитку побутова техніка подорожчали на 0,5%, охорона здоров’я - на 0,9%, транспорт подешевшав на 1,7%, зв’язок подорожчав на 2,5%, відпочинок і культура - на 0,7%, освіта - на 1,4%, ресторани та готелі - на 0,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Нагадаємо, за даними соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 62% респондентів назвали високу інфляцію серед головних проблем, 28% - систему охорони здоров`я, 26% - соціальний захист бідних, 26% - безробіття, 23% - падіння курсу гривні, 20% - військові дії на Донбасі.

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