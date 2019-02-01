НБУ пояснив зростання цін на нафту на початку року

На ринку нафти діють одразу декілька чинників

Мировые цены на нефть после достижения минимума в конце прошлого года росли с начала января 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Макроэкономический и монетарный обзор" Национального банка (январь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, весомым фактором было сообщение о договоренности между США и Китаем по поводу увеличения в последнее объемов закупок энергоресурсов.

Дополнительными факторами были: снижение общей добычи нефти странами ОПЕК в рамках достигнутых договоренностей ОПЕК+ относительно суммарного сокращения объемов добычи нефти на 1,2 млн барр./сутки; снижение запасов нефти и нефтепродуктов в США; приостановка добычи нефти на сланцевых месторождениях в Канаде в связи с неблагоприятными погодными условиями, напомнили эксперты Нацбанка.

"Однако удержаниу добычи нефти в США на рекордных уровнях сдерживало дальнейший рост цен на нефти", - говорится в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, цена североморской нефти марки Brent 1 февраля 2019 года опустилась ниже 61 доллара за баррель.

В январе 2019 года МВФ снизил прогноз цены нефти. Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену нефти на уровне чуть ниже 60 долларов за баррель в 2019 и 2020 годах.