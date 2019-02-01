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НБУ пояснив зростання цін на нафту на початку року

Новини » Економіка    01.02.2019 - 14:52
НБУ пояснив зростання цін на нафту на початку року
Ілюстративне фото (Statoil.com)

На ринку нафти діють одразу декілька чинників

Світові ціни на нафту після досягнення мінімуму наприкінці минулого року зростали з початку січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Макроекономічний та монетарний огляд" Національного банку (січень 2019 року).

Як зазначається в огляді, вагомим фактором було повідомлення про домовленості між США та Китаєм щодо збільшення останнім обсягів закупівель енергоресурсів.

НБУ пояснив зростання цін на нафту на початку року

Додатковими факторами були: зниження загального видобутку нафти країнами ОПЕК у рамках досягнутих домовленостей ОПЕК+ щодо сумарного скорочення обсягів видобутку нафти на 1,2 млн бар./добу; зниження запасів нафти і нафтопродуктів у США; призупинення видобутку нафти на сланцевих родовищах у Канаді через несприятливі погодні умови, нагадали експерти Нацбанку.

"Однак утримання видобутку нафти США на рекордних рівнях стримувало подальше зростання цін на нафт", - йдеться в огляді.

НБУ пояснив зростання цін на нафту на початку року

Як повідомляло РБК-Україна, ціна північноморської нафти марки Brent 1 лютого 2019 року опустилася нижче 61 долара за барель. 

У січні 2019 року МВФ знизив прогноз ціни нафти. Міжнародний валютний фонд прогнозує середню ціну нафти на рівні трохи нижче 60 доларів за барель у 2019 і 2020 роках.

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