НБУ підвищив довідковий курс долара

Курс долара виріс на 4 копійки

Справочное значение курса доллара на 14 февраля составило 27,13 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,1360 гривен за доллар, что на 4 копейки выше, чем установленный 12 февраля (27,0904 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 14 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 27,12 грн/доллар, курс в покупке до 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 30,53 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,24 гривен за доллар, в покупке вырос на 4 копейки до 27,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,87 гривен за евро.