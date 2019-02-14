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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Новини » Фінанси    14.02.2019 - 10:51
Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара перебуває біля рівня 27,10 грн/долар

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 14 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,12 грн/долар, курс купівлі до 27,09 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 30,53 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0900 - 27,1200 грн/долар, євро 30,5060 - 30,5398 грн/євро, російський рубль 0,4051 - 0,4058 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,0900    27,1200

EUR/UAH     30,5060    30,5398

RUB/UAH     0,4051       0,4058

Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1350 грн/долар, євро 30,6175 - 30,6544 грн/євро, російський рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 лютого встановлено на такому рівні: 2709,2791 гривень за 100 доларів (+8,5297 гривень).

Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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