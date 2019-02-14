НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 4 копійки

Довідкове значення курсу долара на 14 лютого склало 27,13 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1360 гривень за долар, що на 4 копійки вище, ніж встановлений 12 лютого (27,0904 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 14 лютого 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,12 грн/долар, курс купівлі до 27,09 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 30,53 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,24 гривень за долар, в покупці зріс на 4 копійки до 27,03 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 30,87 гривень за євро.