НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара виріс на 13 копійок

Довідкове значення курсу долара на 24 січня склало 27,79 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7943 гривень за долар, що на 13 копійок вище, ніж встановлений 23 січня (27,6684 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 24 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,83 грн/долар, курс купівлі - 27,79 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 31,61 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,91 гривень за долар, в покупці зріс на 4 копійки до 27,65 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійки до 31,84 гривень за євро.