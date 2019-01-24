Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар коливається нижче рівня 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,83 грн/долар, курс купівлі - 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 31,61 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: в діапазоні 27,7950 27,8300 грн/долар, євро 31,5751 - 31,6120 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4217 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7950 27,8300

EUR/UAH 31,5751 31,6120

RUB/UAH 0,4207 0,4217

Нагадаємо, 23 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7800 - 27,8300 грн/долар, євро 31,5775 - 31,6315 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4202 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 січня встановлено на такому рівні: 2770,3713 гривень за 100 доларів (-19,2125 гривень).