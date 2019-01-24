ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Новини » Фінанси    24.01.2019 - 10:40
Курс долара на відкритті міжбанку стабільний
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар коливається нижче рівня 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився - 27,83 грн/долар, курс купівлі - 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 31,61 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: в діапазоні 27,7950 27,8300 грн/долар, євро 31,5751 - 31,6120 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4217 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7950    27,8300

EUR/UAH     31,5751    31,6120

RUB/UAH     0,4207       0,4217

Курс долара на відкритті міжбанку стабільний

Нагадаємо, 23 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7800 - 27,8300 грн/долар, євро 31,5775 - 31,6315 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4202 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 січня встановлено на такому рівні: 2770,3713 гривень за 100 доларів (-19,2125 гривень).

 

Курс долара трохи зріс на міжбанку НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся