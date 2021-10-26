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НБУ підвищив офіційний курс євро на 27 жовтня

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 17:52
НБУ підвищив офіційний курс євро на 27 жовтня Фото: курс євро виріс на 10 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,67 гривень за євро. Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 жовтня встановлено на такому рівні: 30,6791 гривень за євро (+0,1042 грн). При цьому курс євро на 26 жовтня становить 30,5749 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 27 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро виріс після зниження напередодні.

НБУ підвищив офіційний курс євро на 27 жовтня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу залишився на рівні 30,70 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,68 гривень за євро.

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