Курс долара різко виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 25 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 15 копійок до 26,45 гривень за долар, курс в покупці до 26,43 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,4300 - 26,4500 грн/долар, євро 30,6825 - 30,7058 грн/євро, російський рубль 0,3782-0,3786 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 22 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,2800 - 26,3000 грн/долар, євро 30,6083 - 30,6210 грн/євро, російський рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.