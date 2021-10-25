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Курс долара різко виріс на міжбанку

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 17:15
Курс долара різко виріс на міжбанку Фото: курс долара знизився на 15 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 25 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 15 копійок до 26,45 гривень за долар, курс в покупці до 26,43 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,70 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,4300 - 26,4500 грн/долар, євро 30,6825 - 30,7058 грн/євро, російський рубль 0,3782-0,3786 грн/рубль.

Курс долара різко виріс на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 22 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,2800 - 26,3000 грн/долар, євро 30,6083 - 30,6210 грн/євро, російський рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара зростає другий день поспіль. Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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