НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,53 гривень за євро. Це на 9 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 19 травня встановлено на такому рівні: 33,5319 гривень за євро (+0,087 грн). При цьому курс євро на 18 травня становить 33,4449 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 33,49 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,46 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар. Курс на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 травня встановлено на такому рівні: 27,4368 гривень за 1 долар (-0,1182 грн). При цьому курс долара на 18 травня становить 27,555 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму майже за 9 місяців. Нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року - 27,386 гривень за долар.