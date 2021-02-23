НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,88 гривень за євро. Це менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 24 лютого встановлено на такому рівні: 33,883 гривень за євро (-0,0036 грн). При цьому курс євро на 23 лютого становить 33,8866 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,93 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,92 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого встановлено на такому рівні: 27,8976 гривень за 1 долар (-0,0328 грн). При цьому курс долара на 23 лютого становить: 27,9304 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає після зростання протягом двох днів підряд.