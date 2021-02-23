ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ знизив офіційний курс євро

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 18:08
НБУ знизив офіційний курс євро Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,88 гривень за євро. Це менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 лютого встановлено на такому рівні: 33,883 гривень за євро (-0,0036 грн). При цьому курс євро на 23 лютого становить 33,8866 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,93 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,92 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 гривень за долар. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 лютого встановлено на такому рівні: 27,8976 гривень за 1 долар (-0,0328 грн). При цьому курс долара на 23 лютого становить: 27,9304 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає після зростання протягом двох днів підряд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс євро курс НБУ Курс гривні
NEWS
Україна повертається до адаптивного карантину: що зміниться вже завтра
Україна повертається до адаптивного карантину: що зміниться вже завтра
DAILY
Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні