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Курс долара впав до мінімуму з початку вересня

Київ, Середа 16 грудня 2020 16:59
Курс долара впав до мінімуму з початку вересня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 27,7373 гривень за 1 долар (-0,0217 грн). При цьому курс долара на 16 грудня становить: 27,759 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму з початку вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 7 вересня - 27,7325 гривень за долар.

Курс долара впав до мінімуму з початку вересня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,67 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 33,65 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

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