НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,33 гривень за євро, що на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 квітня встановлено на такому рівні: 29,3306 гривень за євро (+0,1923 грн). При цьому курс євро на 23 квітня становить 29,1383 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 3 копійки до 29,51 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,98 - 23 квітня), продажу - 29,51 (29,54 - 23 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 29,30 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,26 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 27 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,14 гривень за долар, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 квітня встановлено на такому рівні: 27,1441 гривень за 1 долар (+0,1304 грн). При цьому курс долара на 24 квітня становить 27,0137 гривень за 1 долар.