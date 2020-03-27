НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,90 гривень за євро, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 березня встановлено на такому рівні: 30,9027 гривень за євро (+0,0394 грн). При цьому курс євро на 27 березня становить 30,8633 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня 2020 року, на готівковому ринку у продажу виріс на 85 копійок до 31,62 гривень за євро. середній курс купівлі євро становить 30,58 (29,91 - 26 березня), продажу - 31,62 (30,77 - 26 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,94 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,88 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 30 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,18 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 березня встановлено на такому рівні: 28,183 гривень за 1 долар (+0,0449 грн). При цьому курс долара на 27 березня становить 28,1381 гривень за 1 долар.