Новий зріст: що відбувається з курсом долара 25 березня

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар і євро ростуть в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 березня 2020 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 28,31 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 30,50 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,67 (27,54 - 24 березня), продажу - 28,31 (28,27 - 24 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,64 (29,48 - 24 березня), продажу - 30,50 (30,43 - 24 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,09 - 24 березня), продажу 3,67 (3,64 - 24 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 25 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,94 гривень за долар, курс купівлі до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,22 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 березня довідковий курс на рівні 27,96 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 березня (27,81 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,75 - 28,25 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 березня, вперше за останні кілька тижнів Національному банку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти, а міжбанківський ринок балансувався без участі НБУ.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.