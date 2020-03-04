НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 27,70 гривень за євро, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 березня встановлено на такому рівні: 27,7047 гривень за євро (+0,0191 грн). При цьому курс євро на 4 березня становить 27,6856 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня 2020 року, на готівковому ринку виріс на 12 копійок до 27,92 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,49 (27,32 - 3 березня), продажу - 27,92 (27,80 - 3 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 21 копійку до 27,60 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,57 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,89 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 24,8908 гривень за 1 долар (-0,0478 грн). При цьому курс долара на 4 березня становить 24,9386 гривень за 1 долар.