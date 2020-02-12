НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2019 року встановив курс євро на рівні 26,72 гривень за євро, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 лютого встановлено на такому рівні: 26,7246 гривень за євро (-0,1041 грн). При цьому курс євро на 12 лютого становить 26,6205 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 7 копійок до 26,87 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,50 (26,41 - 11 лютого), продажу - 26,87 (26,80 - 11 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 26,73 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,71 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,49 гривень за долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 лютого встановлено на такому рівні: 24,4966 гривень за 1 долар (+0,0730 грн). При цьому курс долара на 12 лютого становить 24,4236 гривень за 1 долар.