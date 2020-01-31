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НБУ підвищив офіційний курс євро

Новини » Фінанси     31.01.2020 - 17:35
НБУ підвищив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 18 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2019 року встановив курс євро на рівні 27,65 гривень за євро, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 лютого встановлено на такому рівні: 27,6587 гривень за євро (+0,1836 грн). При цьому курс євро на 31 січня становить 27,4751 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 17 копійок до 27,61 грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,17 (27,04 - 29 січня), продажу - 27,61 (27,44 - 29 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 26 копійок до 27,71 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,68 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 3 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 лютого встановлено на такому рівні: 25,0294 гривень за 1 долар (+0,1098 грн). При цьому курс долара на 31 січня становить 24,9196 гривень за 1 долар.

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