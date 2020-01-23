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Курс долара прискорив зростання

Новини » Фінанси     23.01.2020 - 12:32
Курс долара прискорив зростання
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 15-20 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 січня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 18 копійок до 24,58 гривень за долар, курс євро зріс на 15 копійок до 27,27 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,33 (24,21 - 22 січня), продажу - 24,58 (24,40 - 22 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,83 (26,72 - 22 січня), продажу - 27,27 (27,12 - 22 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,61 (3,59 - 22 січня), продажу 3,96 (3,94 - 22 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,40-24,55 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара прискорив зростання

Міжбанк

Нагадаємо, 23 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 24,54 гривень за долар, курс купівлі до 24,51 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 27,20 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 23 січня довідковий курс на рівні 24,54 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 22 січня (24,30 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні

Зазначимо, аналітики протягом тижня очікують зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,3/24,6 грн.

Курс долара росте на міжбанку НБУ на 23 січня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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