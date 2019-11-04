НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 11 копійок до 27,66 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 листопада встановлено на такому рівні: 2766,9632 гривень за 100 євро (+1,3907 грн).

При цьому курс євро на 4 листопада становить 2755,5819 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада 2019 року, на готівковому ринку у продажу курс євро виріс на 9 копійок до 27,86 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,39 (27,36 - 1 листопада), продажу - 27,86 (27,77 - 1 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 27,66 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,62 грн.

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,79 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на такому рівні: 2479,802 гривень за 100 доларів (+5,9877 гривень).