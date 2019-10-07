НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 31 копійку до 27,33 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 2733,6918 гривні за 100 євро (+31,56 грн).

При цьому курс євро на 7 жовтня становить 2702,1318 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня 2019 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 24 копійки до 27,65 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,01 (26,80 - 4 жовтня), продажу - 27,65 (27,41 - 4 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 1 копійку до 27,22 гривень за євро. Курс покупки становить 27,17 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,86 гривень за долар, що на 25 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 2486,7568 гривень за 100 доларів (+25,5747 гривень).