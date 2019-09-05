НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 15 копійок до 27,98 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 вересня встановлено на такому рівні: 2798,8505 гривні за 100 євро (+15,3228 грн).

При цьому курс євро на 5 вересня становить 2783,5277 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня 2019 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 18 копійок до 28,06 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,60 (27,43 - 4 вересня), продажу - 28,06 (27,88 - 4 вересня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 27,91 гривень за євро. Курс покупки становить 27,88 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 вересня встановлено на такому рівні: 2531,0639 гривень за 100 доларів (+4,7182 гривень).