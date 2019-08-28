НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 29 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 27,95 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 серпня встановлено на такому рівні: 2795,3383 гривні за 100 євро (+1,0245 грн).

При цьому курс євро на 28 серпня становить 2794,3138 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня 2019 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 4 копійки до 28,07 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,60 (27,56 - 23 серпня), продажу - 28,07 (28,03 - 23 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 27,94 гривень за євро. Курс покупки становить 27,92 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 29 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,22 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 серпня встановлено на такому рівні: 2522,1856 гривень за 100 доларів (+5,6926 гривень).