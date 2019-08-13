НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 5 копійок до 28,21 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 серпня встановлено на такому рівні: 2821,9021 гривні за 100 євро (+5,6611 грн).

При цьому курс євро на 13 серпня становить 2816,241 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 серпня 2019 року, на готівковому ринку курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 28,46 гривень за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,97 (28,03 - 12 серпня), продажу - 28,46 (28,56 - 12 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 28,14 гривень за євро. Курс покупки становить 28,12 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,14 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 серпня встановлено на такому рівні: 2514,616 гривень за 100 доларів (-1,2327 гривень).