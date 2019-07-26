НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 28,33 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 29 липня встановлено на такому рівні: 2833,4769 гривні за 100 євро (+0,5594 грн).

При цьому курс євро на 26 липня становить 2832,9175 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 6 копійок до 28,62 грн за євро. Курс покупки євро складає 27,85 - 28,45 (28,00 - 28,45 - 25 липня), продажу 28,45 - 28,90 (28,70 - 29,20 - 25 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,17 (28,34 - 25 липня), продажу - 28,62 (28,68 - 25 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 24 копійки до 28,24 гривень за євро. Курс покупки становить 28,41 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,43 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлено на такому рівні: 2543,9728 гривень за 100 доларів (-4,7609 гривень).