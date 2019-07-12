НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 13 копійок до 28,98 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 липня встановлено на такому рівні: 2898,8385 гривні за 100 євро (-12,8988 грн).

При цьому курс євро на 12 липня становить 2911,7373 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 липня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 4 копійки до 29,40 гривень за євро. Курс купівлі євро становить 28,65 - 29,15 (28,60 - 29,15 - 11 липня), продажу 29,15 - 29,65 (29,15 - 29,65 - 11 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,87 (28,87 - 11 липня), продажу - 29,40 (29,44 - 11 липня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 28,99 гривень за євро. Курс покупки становить 28,96 грн/євро.