НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 1 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 3 копійки до 29,76 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 липня встановлено на такому рівні 2976,4317 гривні за 100 євро (-3,4074 грн).

При цьому курс євро на 27 червня становить 2973,0243 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 3 копійки до 29,88 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,10 - 29,60 (29,00 - 29,60 - 26 червня), продажу 29,60 - 30,15 (29,60 - 30,15 - 26 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,38 (29,40 - 26 червня), продажу - 29,88 (29,91 - 26 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу залишився на рівні до 29,71 гривень за євро. Курс покупки становить 29,69 грн/євро.