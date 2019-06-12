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Долар і євро ростуть на готівковому ринку

Новини » Фінанси    12.06.2019 - 11:30
Долар і євро ростуть на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 16 копійок, євро на 20 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 16 копійок до 26,56 гривень за долар, купівлі зріс на 15 копійок до 26,30 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок до 30,13 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,10 - 26,45 (26,00 - 26,30 - 11 червня), продажу 26,45 - 26,75 (26,30 - 26,65 - 11 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,30 (26,15 - 11 червня), продажу - 26,56 (26,40 - 11 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,15 - 29,80 (29,10 - 29,70 - 11 червня), продажу 29,90 - 30,50 (29,70 - 30,25 - 11 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,65 (29,46 - 11 червня), продажу - 30,13 (29,93 - 11 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 11 червня), продажу - 4,03 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 11 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,80 - 11 червня), продажу 4,13 (4,13 - 11 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1900 грн/долар, євро 29,6479 - 29,6706 грн/євро, російський рубль 0,4056 - 0,4060 грн/рубль.

Курс долара стабілізувався на міжбанку Курс долара виріс на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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