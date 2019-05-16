НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 17 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 2 копійки до 29,51 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 травня, встановлений на такому рівні 2951,1965 гривні за 100 євро (+1,7884 грн).

При цьому курс євро на 16 травня становить 2949,4081 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 4 копійки до 29,72 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,00 - 29,50 (28,95 - 29,55 - 15 травня), продажу 29,50 - 30,00 (29,55 - 30,00 - 15 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,25 - 15 травня), продажу - 29,72 (29,76 - 15 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 29,50 гривень за євро. Курс покупки становить 29,48 грн/євро.