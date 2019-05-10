НБУ підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 11 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 2 копійки до 29,42 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 травня встановлено на такому рівні: 2942,9211 гривні за 100 євро (+2,4465 грн).

При цьому курс євро на 10 травня становить 2940,4746 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 4 копійки до 29,73 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,90 - 29,55 (29,00 - 29,55 - 8 травня), продажу 29,55 - 29,95 (29,55 - 30,00 - 8 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,25 (29,28 - 8 травня), продажу - 29,73 (29,77 - 8 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 29,45 гривень за євро. Курс покупки становить 29,41 грн/євро.